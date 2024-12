Man (53) twee weken na ruzie in centrum Amersfoort overleden

Binnenland

Een 53-jarige man uit Amersfoort die in zijn stad op 5 december op de Stadsring zwaargewond raakte en in coma belandde, is twee weken later op donderdag overleden. Dat bevestigt de politie vrijdag na berichtgeving van RTV Utrecht. Volgens een getuige had de man die donderdagavond ruzie gekregen met een andere man op de ring rond het centrum. Na een duw zou de Amersfoorter zijn gevallen en bewusteloos zijn geraakt.