Shell ziet toch af van verkoop belang in Russisch oliebedrijf

Het belang van Shell, dat uit 37,5 procent van de aandelen van PCK bestaat, zou verkocht worden aan het Britse Prax Group. „Onze plannen om ons belang in PCK te verkopen blijven onveranderd”, laat een woordvoerder van Shell weten. Over mogelijke nieuwe kopers is nog geen uitspraak gedaan.

Rosneft heeft formeel gezien geen controle meer over PCK. Die heeft de Duitse regering na de invasie van Rusland in Oekraïne in 2022 afgenomen van het staatsbedrijf.