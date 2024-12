Franciscus, die afgelopen dinsdag 88 jaar oud is geworden, heeft vaker ademhalingsproblemen en heeft door bronchitis al eens in het ziekenhuis gelegen. Over vier dagen op kerstavond houdt de paus als het goed is de traditionele mis. Een dag later spreekt hij zijn zegen urbi et orbi uit vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.