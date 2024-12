Als EU-landen akkoord gaan met het voorstel kunnen Georgische diplomaten en overheidsambtenaren geen gebruik meer maken van hun diplomatieke paspoorten. In plaats daarvan moet een visum aangevraagd worden om naar de EU te reizen. Een visum aanvragen duurt daardoor ook langer voor Georgische diplomaten en kost meer.

EU-landen stelden midden december al voor Georgië reisbeperkingen op te leggen als reactie op het gewelddadige optreden van de Georgische autoriteiten. Volgens minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) zal de visummaatregel voor diplomaten en overheidsfunctionarissen niet heel effectief zijn, omdat ze op hun gewone paspoort nog wel visumvrij naar de EU kunnen reizen. Er is in de EU geen steun om visumvrij reizen voor alle Georgiërs in te trekken.

Eind november gingen duizenden demonstranten de straat op om te protesteren tegen de beslissing van de Georgische regering om de toetredingsgesprekken met de Europese Unie stil te leggen. Dat gebeurde onder leiding van de Poetin-gezinde partij Georgische Droom. Demonstranten verzamelden zich rond het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi. Een aantal probeerde bij het gebouw in te breken.

De Georgische autoriteiten zetten oproerpolitie in om de demonstranten weg te drijven. Daarbij is volgens mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International buitensporig veel geweld gebruikt. Ook zouden opgepakte demonstranten, maar beperkte toegang hebben tot medische hulp of juridische bijstand.