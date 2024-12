Buitenland

De Belgische koning Filip heeft formateur Bart De Wever opnieuw gevraagd door te gaan met de onderhandelingen over een nieuwe federale regering. De koning hoopt op een „beslissende doorbraak” begin 2025. Dat heeft een woordvoerder van het Paleis vrijdag bekendgemaakt nadat De Wever aan de koning verslag had uitgebracht over de vorderingen.