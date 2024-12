De laatste keer dat er een langere periode zonder zon was, was in 1990. Toen was de zon niet te zien van 25 december 1989 tot en met 5 januari 1990.

Het record voor de langste reeks dagen zonder zonneschijn in De Bilt staat op veertien dagen. Dat werd gemeten van 6 februari 1959 tot en met 19 februari 1959.