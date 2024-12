Nobel wil snel overleg over energiehulp aan huishoudens

Binnenland

Hoewel het niet is gelukt om het Noodfonds Energie voort te zetten, blijft staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken) benadrukken dat er volgend jaar nog 60 miljoen euro beschikbaar blijft om huishoudens te helpen die in de problemen komen door een hoge energierekening. Hij wil snel met gemeenten overleggen om te kijken hoe de ondersteuning het best kan worden gegeven, zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad.