OM klaagt drie mannen aan voor explosie Midwolda

Binnenland

Het Openbaar Ministerie brengt drie mannen voor de rechter voor het opzettelijk veroorzaken van een zware explosie in het Groningse Midwolda op 1 januari 2024. Een aantal mensen raakte daarbij gewond en de schade aan woningen en auto’s was fors. Volgens het OM is de explosie ontstaan in een lanceerinrichting die was bedoeld voor het afschieten van zwaar vuurwerk.