Binnenland

Vakbonden FNV en CNV reageren teleurgesteld op de beslissing van de rechter dat de aangekondigde staking van apotheekmedewerkers volgende week niet mag doorgaan. Werkgevers in de apotheekbranche hadden in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht om een verbod gevraagd omdat ze de staking onverantwoord vonden in de kerstperiode.