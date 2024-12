Binnenland

De aangekondigde staking van apotheekmedewerkers mag volgende week niet doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door werkgevers in de apotheekbranche tegen vakbonden FNV en CNV. Met de actie op 23, 24 en 27 december wilden de medewerkers onder meer een loonsverhoging afdwingen.