Polen ontbiedt Hongaarse ambassadeur om asiel oud-onderminister

Donderdag maakte Hongarije bekend dat Romanowski asiel heeft aangevraagd en gekregen. Als reden werd gegeven dat hij in Polen geen eerlijk proces zou krijgen en dat de Poolse regering het „strafrecht als middel gebruikt tegen politieke tegenstanders”, zoals de stafchef van premier Viktor Orbán het verwoordde.

De rechtspopulistische PiS regeerde in Polen tussen 2015 en 2023. Romanowski was in die tijd een aantal jaar onderminister van Justitie en zou toen hebben gefraudeerd met een publiek fonds. PiS is Europees een bondgenoot van Orbán en had net als de Hongaarse premier veel conflicten met Brussel toen de partij aan de macht was.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken omschreef de actie van Hongarije eerder als een „vijandige daad tegen Polen en de principes van de Europese Unie”. Romanowski is eerder dit jaar al eens opgepakt in Polen, maar werd toen vrijgelaten omdat hij onschendbaarheid zou genieten als lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Een Poolse rechtbank bepaalde begin deze maand dat hij echter opnieuw moet worden gearresteerd.