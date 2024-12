Politiebond: veel evenementen kunnen niet doorgaan door NAVO-top

Binnenland

Politievakbond ACP begrijpt dat veel politiemensen nodig zijn voor de NAVO-top in juni volgend jaar. Dat betekent volgens waarnemend ACP-voorzitter Ramon Meijerink wel dat veel andere evenementen niet kunnen doorgaan. De politie maakte vrijdag bekend 27.000 medewerkers in te zetten rond de top in Den Haag. In totaal werken er ongeveer 65.000 mensen bij de politie.