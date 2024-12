Medisch-techbedrijf Onward centraal op beurs na goedkeuring VS

De FDA staat de verkoop van het systeem van Onward vooralsnog alleen toe voor gebruik in klinieken. De toelating voor thuisgebruik wordt medio 2025 verwacht. Onward is van plan om begin volgend jaar ook goedkeuring aan te vragen in de Europese Unie.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin, na het flinke koersverlies van 1,6 procent een dag eerder. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, na het uitblijven van een herstel op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde de week 0,3 procent lager. Een dag na het rentebesluit van de Bank of Japan werd bekendgemaakt dat de inflatie in Japan in november verder is opgelopen tot 2,9 procent. De Japanse centrale bank hield de rente donderdag nog onveranderd, maar gaat de leenkosten in het nieuwe jaar waarschijnlijk verhogen om de inflatie te bestrijden.

De beurs in Hongkong won 0,2 procent en Shanghai daalde een fractie. De Chinese centrale bank hield zoals verwacht twee belangrijke rentetarieven, die gelden als maatstaven voor leningen aan bedrijven en consumenten en voor hypotheken, onveranderd. De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney verloren ruim 1 procent.

De beurshandel stond in de laatste volledige handelsweek van het jaar vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verlaagde woensdag zoals verwacht de rente met een kwart procentpunt. Fed-voorzitter Jerome Powell zei echter dat de centrale bank nu voorzichtiger kan zijn met nieuwe aanpassingen van de rente. De beleidsmakers van de Fed schatten in dat ze volgend jaar maar twee keer de rente verlagen, in plaats van de eerder verwachte vier keer. Het vooruitzicht dat de leenkosten in de grootste economie ter wereld minder hard dalen dan verwacht, zorgde voor een verkoopgolf op de beurzen.

De euro was 1,0375 dollar waard, tegen 1,0384 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 69,11 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 72,60 dollar per vat.