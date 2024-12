Bedrijven investeerden meer in oktober

Economie

De investeringen van bedrijven zijn in oktober toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden in die maand 5,2 procent meer in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in vrachtwagens, opleggers, busjes en personenauto’s werd meer geld gestoken. In machines werd minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. In september namen de bedrijfsinvesteringen nog licht af met 0,1 procent.