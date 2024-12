VS breiden sancties uit tegen handel in Iraanse olie

Buitenland

De Verenigde Staten gaan sancties opleggen aan meer tankers en bedrijven die volgens de VS betrokken zijn bij de handel in Iraanse olie. De VS stellen dat Teheran de inkomsten uit deze handel gebruikt om milities zoals Hamas en de Houthi’s te ondersteunen. De maatregel wordt genomen om Iran ervan te weerhouden „zijn kwaadaardige activiteiten” te financieren, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een verklaring.