Raad Dongen besluit noodopvang alsnog open te houden

De gemeente meldt dat de extra vergadering, die drie uur duurde, druk werd bezocht. Voorafgaand aan het debat waren er acht insprekers, die allen pleitten voor behoud van de noodopvang. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de raad in met een motie om de opvang open te houden. Het college zal het besluit uitvoeren.

De noodopvang aan de Nestel werd in februari geopend, aanvankelijk voor zes maanden. In juni werd die termijn met nog eens zes maanden verlengd. Er wonen 150 asielzoekers, onder wie gezinnen met kinderen. De initiatiefnemers van de petitie schrijven dat de bewoners „zich thuis voelen in Dongen: kinderen gaan naar school en bewoners van de noodopvang zijn aan het werk.”