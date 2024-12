Demonstratie in Damascus voor vrouwenrechten en democratie

Syrië wordt momenteel bestuurd door een interim-regering onder leiding van de islamitische groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die Damascus veroverde. Daardoor kwam het regime van de voormalige Syrische leider Bashar al-Assad ten val.

Uitspraken van een woordvoerder van HTS op de Libanese televisie over de rol van vrouwen hebben tot kritiek geleid. Hij zei onder meer dat vrouwen door hun „biologische aard” ongeschikt zijn voor het ambt van minister van Defensie of voor functies in de rechterlijke macht.

Christenen, alawieten en andere minderheden vrezen repressies na de val van het regime van al-Assad. HTS-leider Ahmed al-Sharaa zei in een interview met de BBC dat hij van Syrië niet een soort Afghanistan wil maken, waar de radicale Taliban het voor het zeggen hebben. Hij zei ook burgers niets te willen aandoen en een voorstander te zijn van onderwijs voor vrouwen.