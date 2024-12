Spaans parlement wil van extra taks energiebedrijven af

Economie

Een meerderheid in het Spaanse parlement wil geen verlenging van een extra belasting op winsten van grote energiebedrijven. Spanje voerde de taks in 2022 in toen de energiesector na de Russische inval in Oekraïne profiteerde van sterk gestegen gasprijzen. De opbrengst was bedoeld om de pijn bij burgers van de hoge energierekeningen te verzachten.