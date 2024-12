Federale aanklachten voor moord op verzekeringstopman VS

De 26-jarige Mangione wordt ervan beschuldigd dat hij begin deze maand de topman Brian Thompson van zorgverzekeraar UnitedHealth Group heeft doodgeschoten in Manhattan. Vijf dagen later werd hij opgepakt in Pennsylvania, een buurstaat van New York.

In de staten New York en Pennsylvania lagen al aanklachten tegen Mangione voor moord, terreurmisdrijven, verboden wapenbezit en vervalsing.