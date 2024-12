Oostenrijk begint eerste procedures om Syriërs terug te sturen

Buitenland

Twee weken na de val van het Syrische Assad-regime is Oostenrijk begonnen met de procedures die het mogelijk moeten maken om bepaalde Syriërs terug te sturen naar hun land. De eerste Syriërs hebben een oproep ontvangen van de autoriteiten. Het gaat om Syriërs die minder dan vijf jaar in de Alpenrepubliek wonen. In totaal moeten ongeveer 40.000 mensen er rekening mee houden dat ze hun verblijfsrecht kwijtraken.