Het is de enige manier om het vertrouwen van het publiek te herstellen dat het proces eerlijk zal verlopen, aldus de uitspraak in hoger beroep. Advocaten van Trump hadden Willis ervan beschuldigd dat ze onrechtmatig financieel voordeel had van de romantische relatie.

Trump en bondgenoten staan terecht in Georgia voor hun pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de staat ongedaan te maken. De Republikein verloor destijds van de Democraat Joe Biden en oefende druk uit op politieke leiders. Met het gedwongen vertrek van Willis zou het hele proces kunnen instorten, menen waarnemers.