Rotterdamse wethouder wil in gesprek met Faber over bed-bad-brood

Binnenland

De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie) wil niet inhoudelijk reageren op de uitspraak van de rechter dat 22 ongedocumenteerden ook na 1 januari gebruik moeten kunnen maken van de bed-bad-broodregeling in de stad. Wat hem betreft is de minister van Asiel en Migratie „nu aan zet”. Hij wil in overleg met Marjolein Faber, die de regeling tot en met 31 december financiert.