Oekraïne denkt onder druk van aankomend Amerikaans president Donald Trump steeds meer na over vredesoverleg en een wapenstilstand in de oorlog met aanvaller Rusland. Maar dan moet Rusland niet na een rustpauze alsnog het karwei kunnen afmaken en heeft Oekraïne dus bescherming nodig, waarschuwt Zelensky.

Voor werkelijke veiligheidsgaranties kijkt Oekraïne volgens Zelensky naar de NAVO, het bondgenootschap van hoofdzakelijk Europese landen en grote beschermheer de VS. „Het is heel belangrijk voor ons om beiden aan boord te hebben, de VS en de Europeanen.”