Twee mannen aangehouden voor explosie Purmerend

Binnenland

De politie heeft twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de explosie aan de Maasstraat in Purmerend, meldt zij donderdag. Een 19-jarige verdachte werd woensdagavond aangehouden in Purmerend en wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de explosie. Een 20-jarige verdachte uit dezelfde plaats, die eerder op dezelfde avond werd aangehouden, wordt verdacht van het voorbereiden „van een latere vergeldingsactie”, aldus de politie.