De Française sprak haar dank uit aan iedereen die haar heeft gesteund tijdens het proces, dat in september begon. Die steun gaf haar „de kracht om elke dag terug te keren” naar de rechtbank in Avignon. Ze had haar recht op anonimiteit opgegeven om het bewustzijn over seksueel misbruik te vergroten. Op de eerste dag eiste ze dat de zittingen openbaar toegankelijk werden voor het publiek, omdat „niet slachtoffers maar daders zich moeten schamen”.

Gisèle Pelicot zei tijdens het zeldzame persmoment te denken aan haar kinderen, kleinkinderen, de andere getroffen families en onbekende slachtoffers van seksueel misbruik. Ze verklaarde vertrouwen te hebben in „een betere toekomst waarin vrouwen en mannen in harmonie leven en met wederzijds respect kunnen samenleven”. Bij het verlaten van de rechtbank werd ze toegejuicht, net als bij aankomst.

Dominique Pelicot (72) drogeerde zijn toenmalige vrouw tussen 2011 en 2020 om haar vervolgens te verkrachten of te laten verkrachten. Hij heeft de maximale gevangenisstraf van twintig jaar gekregen. Vijftig andere mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tussen drie en vijftien jaar. Dominique Pelicot had het misbruik vastgelegd op foto’s en video’s. De politie denkt dat er nog ruim twintig andere daders zijn, maar die zijn niet geïdentificeerd.