Faber: te vroeg om conclusies te trekken over grenscontroles

Binnenland

Het is te vroeg om conclusies te trekken over grenscontroles, vindt asielminister Marjolein Faber. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is hier tien dagen geleden mee begonnen om illegale migranten tegen te houden, maar verschillende bonden zijn zeer kritisch over het effect hiervan. Bij een asieldebat dringen oppositiepartijen erop aan dat Faber al in januari de eerste cijfers hierover deelt, maar dat ziet de bewindsvrouw niet zitten.