Buitenland

De Zweedse politie is op uitnodiging van de Chinese autoriteiten als waarnemer het Chinese schip Yi Peng 3 opgegaan. De bulkcarrier was vorige maand in de buurt van twee datakabels in de Oostzee toen die werden doorgesneden en daarom wil Zweden het schip meenemen in het vooronderzoek naar de kabels.