Verdachte mesaanval Erasmusbrug: ik zat in psychose

Binnenland

De 22-jarige Ayoub M. zegt dat hij in een psychose verkeerde toen hij instak op willekeurige mensen, aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam op 19 september. „Ik kan niet geloven wat er is gebeurd”, verklaarde hij donderdag huilend in de rechtszaal in Den Haag. „Ik begrijp er heel weinig van. Als ik het dossier lees, word ik zelf gewoon bang van wat erin staat, van de foto’s.”