De OPCW heeft de nieuwe machthebbers in Syrië gevraagd „alle aan chemische wapens gerelateerde materialen en faciliteiten” veilig te stellen. Het verdreven regime van Bashar al-Assad beloofde in 2013 alle chemische wapens over te dragen, maar de OPCW betwijfelt of het regime destijds wel alle wapens heeft ingeleverd.