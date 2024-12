Oppositie dringt aan op zorgvuldige behandeling asielwetten

Binnenland

Oppositiepartijen dringen erop aan dat de strenge asielwetten die minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) vrijdag voorlegt aan de ministerraad, zorgvuldig worden behandeld. Zij vinden het zorgelijk dat betrokken organisaties weinig tijd hebben gekregen om hun mening te geven over de wetten, of die kans zelfs helemaal niet kregen. Ook het dreigement van PVV-leider Geert Wilders om het kabinet te laten vallen als hij meer concessies moet doen op asiel, zit een zorgvuldige behandeling volgens hen in de weg.