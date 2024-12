Ex-man krijgt 20 jaar cel in verkrachtingszaak Gisèle Pelicot 

De zitting in de rechtbank in Avignon is nog bezig. De rechtbank heeft ook tientallen andere beklaagden schuldig bevonden. Naast Dominique staan vijftig mannen tussen de 27 en 74 jaar terecht. Eén man voor aanranding en de rest voor verkrachting. Een man staat terecht voor het drogeren en verkrachten van zijn eigen vrouw, met hulp van Dominique Pelicot.