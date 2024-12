China weerspreekt bestaan van ‘geheime politiebureaus’

Buitenland

De Chinese regering heeft tegengesproken dat ze in het buitenland „geheime politiebureaus” runt. Het land wordt er in een proces in de Verenigde Staten van beschuldigd in Chinatown in Manhattan een kantoortje te runnen om landgenoten die in New York wonen in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. „China respecteert internationaal recht en de juridische soevereiniteit van alle landen”, beklemtoont het ministerie van Buitenlandse Zaken.