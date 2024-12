Binnenland

In januari begint het reparatiewerk aan de Coenbrug in de A8 bij Zaandam. Door een storing in mei 2021 ontstond er veel schade en kon de brug niet meer open. Als de planning goed verloopt, is het werk eind mei 2025 klaar en kan de brug weer worden bediend voor de scheepvaart, meldt Rijkswaterstaat.