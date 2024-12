Ex-man schuldig bevonden in verkrachtingszaak Gisèle Pelicot

De strafmaat is nog niet bekendgemaakt. Tegen Dominique is een celstraf van twintig jaar geëist. Er staan vijftig andere mannen tussen de 27 en 74 jaar terecht. Tegen hen zijn celstraffen van vier tot achttien jaar geëist.

De rechtszaak, die afgelopen september begon, schokte Frankrijk en trok ook in het buitenland veel aandacht. Het proces was openbaar omdat Gisèle afzag van haar recht op anonimiteit. De Française verklaarde in de rechtbank onder meer dat niet zij maar de daders zich moeten schamen. Ze groeide de afgelopen maanden uit tot een icoon in de strijd tegen seksueel geweld.