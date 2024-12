Protest van Pauluskerk voor bed-bad-brood afgesloten met ontbijt

Binnenland

De nachtelijke actie van de Rotterdamse Pauluskerk voor het behoud van de bed-bad-broodregeling, is donderdagochtend afgesloten met een ontbijt voor iedereen die er de nacht heeft doorgebracht. De manifestatie begon woensdagavond met een straatdiner. De kerk had voor de nacht op het Stationsplein tenten en bedden neergezet. Ook was het afgelopen nacht in de kerk zelf vol. Een woordvoerster spreekt van een „liefdevol en warm statement om op te komen voor alle dakloze mensen”.