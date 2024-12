Nobian belooft zijn verduurzamingsplannen met tien jaar te versnellen, schrijft Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee moet de CO2-uitstoot in 2030 meer dan 500.000 ton lager zijn dan in 2020. Ook de stikstofuitstoot, het aardgasgebruik en het watergebruik moeten flink krimpen.

„Met deze financiële ondersteuning dragen we niet alleen bij aan de verduurzaming van industriële productie in Nederland, we zorgen ook voor een stevig fundament voor het behoud van een belangrijke chemische waardeketen in Europa”, aldus Hermans.

In totaal investeert Nobian 645 miljoen euro in verduurzaming, schrijft het bedrijf. Daarvan bestaat maximaal 185 miljoen euro uit subsidie. De CO2-uitstoot moet in 2030 uitkomen op „bijna nul”.

„Een mijlpaal voor ons bedrijf en voor de Nederlandse overheid”, zegt Michael Koenig, topman van Nobian, in een verklaring. Het kabinet is al enkele jaren in gesprek met de grootste uitstoters om hen met subsidie te laten verduurzamen, maar die plannen gaan niet zo snel als gehoopt.