Verkoop elektrische auto’s in EU hard gedaald

Economie

De verkoop van volledig elektrische auto’s in de Europese Unie is vorige maand met 9,5 procent gedaald tot 130.757 stuks, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Vooral in de grote automarkten Duitsland (min 21,8 procent) en Frankrijk (min 24,4 procent) was de daling bijzonder groot. Sinds het begin van het jaar zijn er 5,4 procent minder elektrisch aangedreven auto’s verkocht in de EU.