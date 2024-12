Zonder ingrepen dreigt grote verstoring Noord-Hollands stroomnet

„De boodschap is helder. We moeten extra maatregelen nemen”, zegt Robert Kuik, directeur netplanning bij TenneT. Volgens hem wordt samen met bedrijven en overheden aan een pakket ingrepen gewerkt.

Het overvolle stroomnet zorgt in alle provincies voor problemen. TenneT kondigde eerder al aan grote verbruikers van elektriciteit in Nederland te benaderen om ze te verplichten tot zogenoemd spitsmijden. Op drukke momenten wordt hun gevraagd minder elektriciteit aan het net terug te leveren of te verbruiken. Maar dit volstaat niet altijd. In de provincie Utrecht wordt al scherper ingegrepen. Daar worden bijvoorbeeld ook middelgrote stroomverbruikers benaderd.

Wat er in Noord-Holland allemaal nodig is, is nog niet duidelijk. Van de 606 Noord-Hollandse organisaties met een aansluiting op het elektriciteitsnet groter dan 1 megawatt hebben er 66 aangegeven dat ze mogelijkheden zien om hun stroomverbruik op drukke momenten te verlagen. De netbeheerders zijn nog in gesprek met die partijen over wat zij precies kunnen doen.

Het uitgangspunt is dat kleinverbruikers zoals huishoudens zo min mogelijk overlast ondervinden. Maar de netbeheerders sluiten niet uit dat ook nieuwbouwwoningen in bepaalde delen van de provincie straks moeten wachten op aansluiting op het stroomnet. Daarnaast wijst Kuik erop dat huishoudens kunnen helpen om de problemen te verminderen door zo veel mogelijk elektriciteit buiten de spitsmomenten te gebruiken. Mensen kunnen hun wasmachine bijvoorbeeld beter overdag laten draaien en niet in de vroege ochtend of rond het avondeten.

De netbeheerders investeren komende jaren tevens miljarden in uitbreiding van het Noord-Hollandse net. Zo komt er een nieuwe hoogspanningsverbinding ten noorden van het Noordzeekanaal en komen er nieuwe hoogspanningsstations rond Amsterdam. Door de ingebruikname van deze nieuwe projecten wordt er vanaf 2031 stapsgewijs extra ruimte op het lokale hoogspanningsnet verwacht. Maar het duurt waarschijnlijk nog minstens tot 2036 voordat dit net overal in de provincie is uitgebreid.