Economie

Het aantal nieuwe ziekmeldingen in Nederland is vorige maand gedaald en het ziekteverzuim is gelijk gebleven. Tot verrassing van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. „In de wintermaanden zien we normaal gesproken juist een stijging”, zegt directeur medische zaken bij ArboNed Redmer van Wijngaarden.