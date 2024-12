Binnenland

Aan de Kolonel D.J. Teesweg in Wezep, Gelderland, heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een loods op een terrein van Defensie een grote brand gewoed. De brandweer kreeg de brand met grote inzet van meerdere eenheden onder controle, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.