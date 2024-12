Gelderland belooft uitgekochte boeren hulp als Europa ingrijpt

Binnenland

De provincie Gelderland heeft beloofd om uitgekochte boeren „maximaal” te helpen als Europa de financiële regeling alsnog als ongeoorloofde staatssteun ziet. „We zijn ervan overtuigd dat we correct hebben gehandeld”, zei gedeputeerde Harold Zoet in een spoeddebat in de Provinciale Staten. „Mocht het zijn dat het toch als staatssteun wordt beoordeeld, zullen wij ons standpunt in een eventuele procedure met hand en tand verdedigen en de betreffende veehouders maximaal bijstaan.”