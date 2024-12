Hooggerechtshof VS behandelt verzoek TikTok voor tegenhouden ban

Economie

Het Amerikaanse Hooggerechtshof neemt een verzoek in behandeling van TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance. Met dat verzoek hopen de ondernemingen een wet tegen te houden die de verkoop van hun Amerikaanse activiteiten voor 19 januari afdwingt. Doen TikTok en ByteDance dat niet, dan volgt een verbod op de populaire video-app in de VS.