Pensioenfederatie: vier op de vijf fondsen verhogen pensioenen

Voorzitter Ger Jaarsma spreekt van „mooi nieuws”. Wel is volgens hem een nuance op zijn plaats, omdat fondsen de pensioenen soms niet of maar heel weinig verhogen.

„Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van veranderende economische omstandigheden zoals de dalende rente. Je ziet daaraan dat pensioenfondsen altijd een zorgvuldige afweging maken als het gaat om verhogen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar de lange termijn gekeken. Soms laat de financiële situatie van een fonds het dan helaas niet toe om de pensioenen te verhogen”, aldus Jaarsma.

„En omdat pensioenfondsen op een goede en zorgvuldige manier willen overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel, wordt ook dat betrokken bij de besluitvorming”, voegt hij toe.

Ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, kondigde al aan dat zijn ruim 3 miljoen deelnemers 1,84 procent meer pensioen tegemoet kunnen zien. Maar zorgfonds PFZW, dat de pensioenen van ruim 2 miljoen mensen beheert, maakte eerder bekend dat de pensioenen daar niet omhoog gaan.

De Pensioenfederatie heeft nog niet van alle fondsen de gegevens binnen. Van circa 12 procent van de fondsen is nog niet bekend of de pensioenen in 2025 worden verhoogd.