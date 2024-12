Damrak eindigt hoger in aanloop naar rentebesluit Fed

Economie

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Later op de dag maakt de Amerikaanse centrale bank bekend of de rente in de grootste economie van de wereld voor de derde keer op rij wordt verlaagd om de economie van de Verenigde Staten te ondersteunen. Over het algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente verlaagt met een kwart procentpunt.