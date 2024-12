Veel leegstaande kantoren Utrecht geschikt gemaakt voor bewoning

Zo heeft in de periode 2015 tot en met 2019 60.000 vierkante meter kantoren in de provincie Utrecht een andere bestemming gekregen. Dat is 7 tot 8 procent van de kantorenvoorraad. Van de getransformeerde vierkante meters kantoorruimte werd 67 procent woonruimte en is 33 procent gesloopt.

Bij die aanpassingen heeft de provincie nauw samengewerkt met gemeenten, marktpartijen en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). Dit is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die door de provincie is opgericht en leegstaande en verouderde kantoor- en bedrijfsruimtes een nieuwe bestemming geeft.

De provincie wijst erop dat er wat betreft leegstand grote verschillen zijn. „Op aantrekkelijke en goed bereikbare locaties zoals in de gemeente Utrecht is er nauwelijks kantorenleegstand, terwijl in vooral kleinere gemeenten soms nog sprake is van forse leegstand.”

De provincie zet de komende jaren vooral in op het creëren van extra kantoorruimte in de buurt van goed bereikbare knooppunten. Op plekken die minder goed bereikbaar zijn, blijft de provincie inzetten op het aanpassen van leegstaande kantoren, zodat die een andere bestemming kunnen krijgen.