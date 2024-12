Zeker 22 doden door cycloon op Mayotte, rest blijft onduidelijk

„Ik kan geen dodental noemen, omdat ik het niet weet. Ik vrees dat het aantal te hoog zal zijn”, zegt de Franse minister Bruno Retailleau van Binnenlandse Zaken. Mayotte is een Franse archipel ten oosten van Afrika. Volgens de lokale autoriteiten kunnen er honderden of zelfs duizenden om het leven zijn gekomen als gevolg van de cycloon.

Officieel telt Mayotte ruim 320.000 inwoners, maar in de sloppenwijken wonen veel illegale migranten die niet worden meegeteld. Bovendien zijn sommige slachtoffers volgens de moslimtraditie direct begraven voordat hun dood officieel geregistreerd kon worden en kunnen de autoriteiten sommige plekken moeilijk bereiken door het puin.

Na Mayotte trok Chido verder over het Afrikaanse vasteland. In Mozambique werden 45 doden bevestigd en in Malawi dertien. Eerder lag het dodental in die landen op respectievelijk 45 en zeven.