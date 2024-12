Britse politie confisqueert miljoenen van gebroeders Tate

Buitenland

De Britse politie heeft 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) in beslag genomen van de omstreden Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan, meldt GB News. Het duo is beschuldigd van grootschalige belastingontduiking in het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden geen belastingen hebben betaald over 21 miljoen pond aan internetinkomsten tussen 2014 en 2022. Het geconfisqueerde geld komt van een aantal bevroren Britse bankrekeningen van het duo.