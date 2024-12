Financiering via fintech bijna verdubbeld, bankleningen afgenomen

Economie

Financiering via fintechplatforms is wereldwijd in twee jaar bijna verdubbeld, terwijl traditionele bankleningen juist afnamen. In Nederland is deze niet-bancaire vorm van kredietverlening gegroeid tot 2,3 miljard euro. Dit komt naar voren uit onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een adviesorgaan van de regering.