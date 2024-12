Code geel voor noordwesten om zware windstoten

Het KNMI waarschuwt met een code geel dat er kans is op gevaarlijk weer. De zware windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur boven land en tot circa 90 kilometer per uur vlak aan zee kunnen voor overlast zorgen. De wind neemt naar verwachting in de tweede helft van de middag af, aldus het weerinstituut.

Rijkswaterstaat waarschuwt op X voor lastige rijomstandigheden, vooral voor voertuigen met aanhanger en lege vrachtwagens.