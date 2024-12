Oezbeek gearresteerd voor moord op Russische generaal in Moskou

De verdachte zou de bom hebben geplaatst bij de ingang van een appartementencomplex in de hoofdstad. De explosieven zaten in een scooter en ontploften toen Kirillov en zijn medewerker naar buiten kwamen. De verdachte werd volgens Russische media gearresteerd in een voorstad van Moskou. Volgens een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zullen de daders worden gepakt en gestraft. Rusland wil volgens haar de moord ook ter sprake brengen in de Veiligheidsraad van de VN.

De 54-jarige Kirillov was de bevelhebber over de Russische eenheden die gespecialiseerd zijn in acties onder omstandigheden waarbij nucleaire, biologische of chemische wapens zijn ingezet. De VS en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat die eenheden zelf ook chemische wapens hebben ingezet in Oekraïne.